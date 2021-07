Dramaticul record al victimelor de pe șoselele României: ”Nu facem nimic pentru a preveni accidentele”

De ce avem atâția morți pe șosele? ”Lipsă de educație și civilizație”

”Nu facem nimic să prevenim accidentele”

”Acum vorbește ministrul și gata”

Lucian Bode: România se află în topul clasamentului european la morții în accidente rutiere

Bode, ministrul care ”a dormit pe bancheta din spate” în timpul unui accident

Câți oameni au murit în accidentele din București

Ce schimbări vor fi propuse la regimul rutier

Ministrul a spus că doar în perioada 23-25 iulie, Ministerul Afacerilor Interne a acționat în medie, zilnic, cu 24.104 efective. ”În această perioadă s-au înregistrat 35 de accidente rutiere cu 24 de persoane rănite grav şi 28 de persoane care, din păcate, au decedat. S-a acţionat în medie, zilnic, cu 853 radare, fiind reținute 1.973 de permise de conducere și retrase 677 certificate de înmatriculare”.Numărul celor indisciplinați în trafic pare că este în continuă creștere. Tot mai mulți români au mașini puternice pe care le stăpânesc cu greu, iar rezultatul este numărul mare de accidente soldate cu foarte multe persoane decedate sau rănite grav. De ce am ajuns în această situație? Lucian Diniță, fostul șef al Poliției Rutiere a spus că haosul din trafic este o transpunere a haosului generalizat din societate.”Este vorba despre Planul de reducere cu 50% a numărului victimelor accidentelor rutiere la nivelul Uniunii Europene 2020- 2030. Este de fapt o reluare a acestui plan pentru că nu a fost îndeplinit in perioada 2010-20202. Suntem în Uniunea Europeană, iar Romania i-a tras înapoi pe toți din cauza numărului mare de decese la milionul de locuitori.Abia în 2009-2010, țara noastră a început să se redreseze în ceea ce privește numărul morților în accidentele rutiere la un milion de locuitori. Am ajuns în 2013 la 73 de morți/1 milion locuitori de la 96 morți la milionul de locuitori. Acum ajungem iarăși la 96.Este vorba despre educație rutieră și civilizație. Atâta timp cât nu ai educație și civilizație în societate, ce mai putem discuta despre traficul rutier? În condițiile în care țara este în momentul de față într-un haos generalizat, în mediul socio-politic, nu se răsfrânge acest lucru și în trafic? Toți merg pe principiul ”fac ce vreau eu”, a explicat Lucian Diniță pentru Ziare.com.”Mai este încă ceva. Toți sunt disperați de ce facem cu COVID-19. Înțeleg că îmbolnăvirile au luat o pauză în perioada aceasta însă accidentele rutiere nu. Și nu a interesat pe nimeni. Pentru coronavirus fac comisii, pentru accidente nu se face nimic. Noi doar contabilizăm morții pe șosele, atât. Nu facem nimic să prevenim.Marea majoritate au mașini puternice pe care nu sunt pregătiți să le conducă.Sunt oameni cărora le este frică să meargă pe drumurile din România, de teamă. Preferă să plece în concediu în Ungaria sau în alte țări, unde este civilizație pe șosele, însă au și acolo o strângere de inimă că pot da peste un român care poate provoca un accident grav”, a mai precizat fostul șef al DPR.”Înainte, unul dintre indicatorii de eficiență era reducerea numărul de accidente de circulație, a morților și răniților. Așa eram măsurat eu când eram șef al Direcției Poliției Rutiere.Din 2016, nu mai întreabă nimeni nimic. Iar mie nu îmi sufla ministrul ce trebuie să spun. Ba, din contră, când era vorba despre trafic, mă trimiteau pe mine. Când a venit Gabriel Oprea a decis că doar el vorbește. iar de atunci nu mai iese nimeni și este cel mai bine așa pentru ei. Vorbește ministrul și gata”, a mai precizat Diniță.Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Cernavodă, referindu-se la accidentele rutiere grave produse în țară, în ultimele zile, că România se află în topul clasamentului european la numărul persoanelor decedate în accidente rutiere."În acest weekend, după tragedia de la Sibiu, de la Bacău, de la Bihor și, acum, din Olt, dacă ne uităm pe o statistică, evident, din nefericire, România se află în topul clasamentului european la numărul de persoane decedate în accidente rutiere. Raportându-ne la anul 2019, pentru că anul 2020 a fost un an atipic, pe care nu putem să îl luăm ca an de referință în ceea ce privește accidentele rutiere grave pe drumurile publice, am avut, spre exemplu, 8.125 de răniţi grav. Dacă ne raportăm numai la semestrul I din 2021, avem 1.667. Pe şase luni de zile, numărul accidentelor grave, al persoanelor decedate şi al răniţilor grav a scăzut, în raport cu anul 2019", a declarat Bode, conform Agerpres.Ministrul Afacerilor Interne a precizat că au fost identificate cinci cauze principale generatoare de accidente rutiere."Pe primul loc se află indisciplina pietonilor, pe locul doi viteza, trei - indisciplina bicicliștilor, patru - neacordarea priorității de trecere la pietoni, cinci - neacordarea priorității de trecere a vehiculelor”.De asemenea, ministrul a mai spus că, în doar trei zile (23-25 iulie) s-au înregistrat 35 de accidente rutiere cu 24 de persoane rănite grav și 28 de persoane care au decedat.În luna septembrie 2020, mașina în care se afla Lucian Bode, pe atunci ministrul al Transporturilor, a fost implicată într-un accident grav pe un drum din județul Argeș. Din imaginile apărute la acel moment cu evenimentul rutier se vede cum șoferul a intrat de mai multe ori pe contrasens , până când mașina s-a ciocnit de un autoturism care circula regulamentar.Ulterior, Lucian Bode a declarat că, în momentele de dinaintea accidentului se odihnea pe bancheta din spate . Acesta a spus ca nu a avut motiv să se grabească către destinație și că până la acel moment nu a fost preocupat de cum conduce angajatul SPP.Conform unui raport al Brigăzii de Poliției Rutieră a Municipiului București, obținut de Ziare.com,În perioada 1 ianuarie-23 iulie 20201, pe străzile din Capitală au fost înregistrate 181 de accidente grave, în urma cărora 32 persoane au murit, 154 de persoane au fost rănite grav, iar 33 de persoane au fost rănite ușor. Numărul acestor evenimente rutiere este în scădere, însă sunt mult mai grave având în vedere că în aceeași perioadă a anului trecut, în București s-au înregistrat 307 accidente grave soldate cu decesul a 22 persoane, rănirea gravă a 295 de persoane și rănirea ușoară a altor 28 de persoane.Principalele cauze generatoare de accident, în București, sunt: traversare neregulamentară, neacordare prioritate pietoni, viteză neadaptată la condițiile de drum, neacordare prioritate vehicule.La nivel național, principalele cauze de accident sunt: pe primul loc - indisciplina pietonilor, pe locul doi viteza, trei - indisciplina bicicliştilor, patru - neacordarea priorităţii de trecere la pietoni, cinci - neacordarea priorităţii de trecere a vehiculelor.Având în vedere numărul mare de accidente grave , mai ales cel de pe autostradă, unde mulți au început să circule fie pe contrasens, fie pe banda de urgență, punând în pericol traficul, poliția vrea să facă unele schimbări legislative.”În urma analizei efectuate de poliția Rutieră, vor fi propuse schimbări legislative în ceea ce privește circulația pe drumurile publice. Astfel că, dacă în prezent sancțiunea pentru circulația pe sens opus pe autostrăzi este 870-1.305 lei și suspendarea permisului pentru 60 de zile, dorim să mărim perioada de suspendare a dreptului de a conduce pe drumurile publice până la 180 de zile dar și majorarea amenzii. De asemenea, vor fi propuneri de schimbări legislative în ceea ce privește conducerea pe banda de urgență pe autostrăzi care, pe lângă amenda care este dată în prezent, se va reține și permisul pentru o anumită perioadă”, a declarat Georgian Drăgan, purtătorul de cuvânt al Poliției Române.Mii de oameni mor, anual, pe drumurile din Romania, în urma unor accidente grave produse din cauza vitezei, neatenției sau indisciplinei în trafic.