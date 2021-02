Imaginile teribile vazute de politisti pe camerele de supraveghere care au surprins accidentul din Bucuresti in care doua fetite au fost ucise

"Venea destul de tare"

La scurt timp de la producerea accidentului, politistii de la Brigada Rutiera au verificat camerele de supraveghere din zona pentru a vedea cum s-a produs tragicul incident.Claudiu Coste, purtator de cuvant al Brigazii Rutiere, a spus la Digi24 ca anchetatorii incearca inca sa stabileasca ce s-a intamplat "Este foarte greu sa stabilim viteza cu care se deplasa conducatorul auto, intrucat in continuare se efectueaza cercetari pentru a se stabili cu exactitate cauzele. Nu s-a putut stabili pana in acest moment daca conducatorul auto a consumat bauturi alcoolice. Testarea nu s-a putut efectua la spital din motive medicale, insa au fost recoltate probe biologice, urmand a se stabili daca a consumat sau nu bauturi alcoolice sau alte substante psihoactive. Colegii mei vor urgenta si speram ca de luni vom afla aceste rezultate", a spus el."Colegii mei au vizionat si imagini de pe camerele video. Intr-adevar, venea destul de tare autovehiculul. Sa spunem ca, daca nu ar fi adaptat viteza la conditiile de drum, era intr-o intersectie in care trebuia sa faca viraj la dreapta sau la stanga, dar a pierdut controlul asupra directiei de mers. Toate lucrurile acesttea vor fi stabilite dupa ce vor fi administrate toate probele", a adaugat Coste.In acest caz a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.