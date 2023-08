Ambulanta implicata intr-un accident: asistenta, pacientul si soferul au murit

Trei persoane au murit, marti, in urma unui accident produs, marti, in comuna Barcea, judetul Galati, si in care a fost implicata o ambulanta, cele trei victime fiind pacientul, soferul ambulantei si pacientul.

Initial asistenta s-a aflat in coma insa a decedat la scurt timp.

Ambulanta nu avea in functiune semnalele acustice si lumnioase, intrand pe contrasens, unde a fost izbita de un camion incarcat cu fier, potrivit relatarilor primarului comunei galatene unde a avut loc accidentul.

Accidentul s-a produs in jurul orei 13.30.

"Ambulantierul si un pacient de 82 de ani care se afla in ambulanta in momentul producerii accidentului au decedat. Asistenta a intrat in coma si are, din informatiile pe care le detin in acest moment, o fractura deschisa la un picior", a declarat directorul Serviciului Judetean de Ambulanta Galati, medicul Mihai Polinschi.

Constantin Zamfir, primarul comunei Barcea, unde a avut loc accidentul, afirma ca ambulanta s-a izbit violent cu un camion cu remorca incarcat cu fier vechi.

El a precizat ca accidentul a avut loc la intersectia DN 25 cu un drum judetean, in apropierea Primariei Barcea, dupa ce ambulanta a iesit din drumul judetean fara a avea in functiune niciun fel de semnal, lovind camionul care circula regulamentar dinspre Tecuci.

Ambulanta venea din comuna Ivesti, aflata la aproximativ doi kilometri de localitatea Barcea, de unde preluase un pacient in varsta de 82 de ani.