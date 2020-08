Arges: Un motociclist de 19 ani a murit, dupa ce a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autoturism

"Din primele verificari, efectuate de politistii Serviciului Rutier Arges, s-a stabilit ca un tanar de 19 ani, din Ramnicu Valcea, care conducea o motocicleta pe DN 7, din directia Pitesti catre Ramnicu Valcea, iar la limita dintre localitatile Draganu si Cotmeana, nu ar fi adaptat viteza intr-o curba usoara la dreapta, pierzand controlul asupra directiei de deplasare si patrunzand pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu autoturism care circula din sens sensul opus de mers, condus de o femeie de 40 de ani, din Sibiu", precizeaza IPJ Arges.Conform sursei citate, in cauza va fi intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.Cercetarile continua pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-a produs evenimentul rutier.