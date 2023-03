Avem miliarde, dar nu avem milioane

Vineri la ora 19:08, presa anunta ca in aceeasi zi, la orele 18:50, s-a produs un accident grav in judetul Brasov: un autocar cu 37 pasageri s-a rasturnat la o curba intre Predeal si Paraul Rece. La ora cand se publica anuntul, se intervenea deja cu 3 echipaje SMURD, 7 ambulante, 3 echipaje cu apa si spuma. In plus, au fost chemate si alte ambulante SMURD, din judetele limitrofe.

Si asta de la ora 18:50, cand s-a produs accidentul, pana la 19:08 - deci in 18 minute. Atat a trebuit, ca sa soseasca la fata locului cele 13 autospeciale, urmand altele care erau asteptate.

Mi se pare normal ca in asemenea situatii sa se intervina prompt, dar imi pun o intrebare simpla: ce s-ar fi intamplat, daca faptele s-ar fi petrecut pe la inceputul anilor '90, cand nu exista SMURD, iar "Salvarea" chemata, chiar si in Bucuresti, sosea in 3-4 ore?

In opinia mea, o ambulanta ar fi ajuns pe soseaua dintre Predeal si Paraul Rece in mai mult de 3-4 ore, iar SMURD n-ar fi ajuns deloc, nefiind inca infiintat. Nu-mi dau seama cate echipaje ar fi venit, dar in niciun caz 13. Cred ca unul singur pentru preluare raniti, iar pentru descarcerare niciunul. Plus masina politiei, ca sa faca procesul verbal.

Cine a infiintat SMURD si a vegheat evolutia lui merita recunostinta nenumaratelor victime descarcerate, salvate si transportate la spital precum si aprecierea intregului sistem medical al Romaniei, inclusiv al ministerului de profil, care n-a reusit sa infiinteze din proprie initiativa asa ceva, dar a avut norocul unui entuziast capabil sa initieze intreaga actiune si sa ne-o dea noua cadou.

Entuziastul a demarat in 1991 la Targu Mures, cu un centru pilot devenit serviciu de importanta nationala dupa 16 octombrie 1996, cand s-a oficializat respectiva situatie prin lege.

Mie imi da de gandit faptul ca au trebuit sa treaca 5 ani numai pentru ca autoritatile statului, alesii pe care ii tot votam noi si ministrii pe care ii numesc ei in numele nostru, sa emita o lege cu scopul nobil de a salva vietile noastre aflate in pericol.

N-as reflecta asupra acestor fapte, daca nu-mi aminteam ca, in timp ce ambulantele si echipajele salveaza vietile, conducatorul SMURD nu reuseste sa-si contracteze ambulantele de care are nevoie, pentru motivul strict birocratic ca sunt prevazute in programul de guvernare al lui Dragnea+Valcov, dar nu si in bugetul acelorasi Dragnea+Valcov.

Dupa parerea mea, nepotrivirea denota faptul ca cei doi autori au umblat cu fofarlica. Au pus in program prevederi ca sa nu-l supere pe doctorul Arafat, dar n-au pus in buget, pentru ca "nu sunt bani".

Ca sa vedeti: nu sunt bani pentru ambulante, dar sunt berechet pentru intretinerea unui Parlament luxuriant, sunt pentru limuzinele, soferii, seretarele si consultantii demnitarilor, sunt pentru tot felul de achizitii publice mai putin stringente decat vietile oamenilor, sunt pentru cele mai scumpe se cele mai mizerabile sosele din Europa, sunt, sunt, sunt.

Pentru ambulante nu sunt. Partea frumoasa este ca, la interventia doctorului Arafat, ministrul sanatatii de acum doua luni raspundea public ca interventia ar avea la baza "motive politicianiste".

Nu stiu daca medierea organizata la Palatul Victoria intre doctorul Arafat, ministrul de atunci Florian Bodog si ministrul de atunci Carmen Dan a dat vreun rezultat. Pur si simplu, n-am vazut asta, publicandu-se in presa. Dar nici nu intereseaza.

Pentru mine este important faptul ca solicitarea ambulantelor pentru salvarea de vieti era un motiv politicianist, in timp ce criza politica nu e deloc politicianista, si atunci merita paguba pe care a adus-o statului, de miliarde de lei. Merita cheltuiala!

Iar daca, Doamne fereste, maine se mai rastoarna vreun autocar si echipajele sosesc cu intarziere, parca vad ca vinovatul va fi acarul Paun si in niciun caz cel care a facut bugetul asa cum l-a facut, a intocmit programul de guvernare asa cum l-a intocmit sau a evaluat ministrii asa cum i-a evaluat si cum nici nu mai merita comentat.