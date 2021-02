Bebelus de 6 luni mort intr-un accident rutier. Copilul nu era securizat in scaun special si masina s-a rasturnat

Potrivit ISU Mures, in accidentul din localitatea Chibed a fost implicata o masina in care erau patru persoane, intre care un bebelus de 6 luni. Echipajele medicale ajunse la locul accidentului nu au mai putut face nimic pentru copil si au constatat decesul. Cel mai probabil, copilul nu era intr-un scaun special si efectiv a zburat afara din autoturism, fiind gasit in afara masinii, a declarat la Digi24 Dan Petru Daniel, purtator de cuvant al ISU Mures.Celelalte trei victime , doi barbati de 18, respectiv 20 de ani si o fata de 16 ani, au fost preluate si transportate la UPU SMURD Targu Mures. Ele au rani de cod galben si cod rosu Echipajele de politie fac cercetari la fata locului pentru a stabili cum s-a produs accidentul rutier. Din cate se pare, soferul a pierdut controlul asupra volanului si masina a parasit partea carosabila, rasturnandu-se.Circulatia rutiera a fost blocata pe DN 13A, in zona producerii accidentului