Cisterna cu GPL, rasturnata in Galati

O cisterna care transporta gaz petrolier lichefiat s-a rasturnat, marti dimineata, pe soseaua de centura a orasului Galati, dupa ce a provocat un accident.

Soferul a intrat intr-un stalp de inalta tensiune, pe care l-a pus la pamant, dupa care s-a rasturnat pe marginea drumului, arata B1 TV.

Autoritatile ajunse la locul accidentului sustin ca nu exista niciun pericol de explozie, insa circulatia rutiera a fost oprita in zona pentru o perioada.

O cisterna cu gaz petrolier s-a rasturnat intr-un sant de pe DN 6

"In zona a avut loc un accident. Conducatorul unei autocisterne nu a pastrat distanta regulamentara fata de un autoturism care intentiona sa vireze la stanga, acrosandu-l cu cabina dupa care a parasit partea carosabila si a intrat in coliziune cu un stalp de electricitate si un copac. Butelia, vasul autocisternei nu a fost in pericol, nu putem vorbim de un pericol de explozie", a declarat Bogdan Carp, seful Politiei Rutiere Galati.

O cisterna incarcata cu GPL s-a rasturnat in Buzau

Acesta a adaugat ca politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut incidentul, iar circulatia este dirijata de agentii rutieri.