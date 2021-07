Coliziune intre un autotren si un autoturism pe DN 15 C. O persoana a fost ranita

In urma impactului, pasagerul aflat in autoturism - un barbat de 81 de ani - a ramas incarcerat.Cu ajutorul echipamentelor pentru descarcerare pompierii au intervenit pentru evacuarea persoanei din autoturism.Ulterior, barbatul a fost preluat de echipajul de la Ambulanta si transportat la spital."Prin apel la 112, in jurul orei 18,05, pompierii au fost instiintati despre producerea unui accident rutier pe DN 15 C, pe raza comunei Bodesti. La locul solicitarii s-au deplasat doua echipaje de pompieri cu o autospeciala de stingere si o autospeciala pentru descarcerare din cadrul Detasamentului Piatra Neamt si un echipaj cu ambulanta de la SAJ", precizeaza ISU Neamt.