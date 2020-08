Copil in varsta de sapte ani, ucis pe o trecere de pietoni din Bragadiru. Soferul a fost retinut pentru 24 de ore

Accident similar, in Arges: Un copil de 15 ani, ucis de un sofer obosit

Copilul traversa impreuna cu tatal sau

Nenorocirea s-a produs luni, 10 august 2020, in jurul orelor 21:20, in comuna Cornetu, din judetul Ilfov. Copilul traversa impreuna cu tatal sau pe o trecere de pietoni cand a fost lovit in plin de masina condusa de un sofer neatent."Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca pe DN 6, in comuna Cornetu a avut loc un eveniment rutier, in urma caruia un minor a fost lovit de un autoturism.La fata locului s-au deplasat imediat politistii orasului Bragadiru, pentru efectuarea activitatilor specifice din competenta, iar din primele verificari a rezultat faptul ca un barbat, in varsta de 31 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN6, in comuna Cornetu, din directia Bucuresti catre Alexandria, a surprins si accidentat la trecerea de pietoni de la kilometrul 17+ 250 un minor in varsta de sapte ani", a transmis IPJ Ilfov.Copilul a fost dus de urgenta la spital, insa medicii nu au mai putut face nimic pentru el"Victima a fost preluata de catre un echipaj medical si transportata la o unitate spitaliceasca din Bucuresti, pentru acordarea de ingrijiri medicale, insa ulterior, minorul in cauza a decedat.In urma probatoriului administrat, barbatul in cauza a fost retinut pentru 24 de ore de catre politistii Serviciului Rutier Ilfov, urmand ca acesta sa fie prezentat unitatii de parchet competente, cu propuneri legale", a mai transmis IPJ Ilfov.In cauza, a fost deschis dosar penal in care politistii Serviciului Rutier din Ilfov efectueaza cercetari, sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, urmarirea penala fiind coordonata de Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu.In urma cu trei zile, pe 8 august 2020, un baiat de 15 ani a fost omorat de un sofer care a adormit la volan si l-a lovit in plin pe el si pe alti doi baieti, fratele si un prieten, in timp ce se aflau pe biciclete.Soferul, un barbat de 53 de ani, din Bughea de Sus, judetul Arges, era la volanul unui autoturism Nissan pe DN 73, din directia Pitesti catre Campulung si ar fi intrat pe contrasensCei trei copii, toti din Mihaiesti, au fost raniti grav si transportati de urgenta la spital. Baiatul de 15 ani a decedat, in timp ce fratele lui are o fractura la picior, iar celalalt, in varsta de 18 ani, este in coma de gradul patru.Un accident similar s-a produs pe 8 august 2020 pe un drum din judetul Arges.Citeste si: