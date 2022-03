Un copil de noua ani a fost accidentat mortal de un TIR, vineri seara, pe un drum din judetul Bacau.

Baiatul era in vacanta si, in fiecare seara, obisnuia sa duca vaca la pascut. Vineri seara, in timp ce traversa, a fost spulberat practic de un tir, anunta Antena 3.

Cand si-a vazut fiul sub rotile tirului, tatalui i s-a facut rau si a fost dus de urgenta la spital. Pe numele soferului tirului a fost intocmit dosar penal pentru omor din culpa.

