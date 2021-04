Copil de doi ani, dus cu elicopterul SMURD la Bucuresti dupa ce a fost ranit intr-un accident soldat cu alte patru victimne

Accidentul a avut loc pe DN 6 - drumul european 50, in localitatea Vitanesti din judetul Teleorman, in conditii care nu au fost stabilite pana la ora transmiterii acestei stiri. Primele date arata ca cinci persoane au fost ranite dupa ce trei autovehicule s-au ciocnit.Printre raniti se numara un copil de aproximativ doi ani, care a suferit o fractura deschisa la mana stanga. El va f preluat de un elicopter pentru a fi transportat la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Bucuresti.Celelalte patru victime , toate adulte, au traumatisme usoare.Dintre acestea, o femeie de 33 de ani a fost transportata la U.P.U. Alexandria pentru investigatii medicale, in timp ce celelalte trei persoane ranite au refuzat sa mearga la spital, dupa ce au primit ajutor medical la locul accidentului.