Doi romani au trecut prin clipe de cosmar in noaptea de luni spre marti, pe Autostrada Soarelui. Mai intai - povestesc oamenii - au ajuns la un pas de tragedie, cand au lovit cu masina, in plin, un card de mistreti scapati, in mod inexplicabil, pe carosabil.

Apoi, din cauza ca nicio autoritate n-a venit sa vada in ce stare sunt dupa incident, oamenii au fost nevoiti sa apeleze la prieteni ca sa isi poata tracta masina pana la Politie, in puterea noptii.

Luni noaptea, in jurul orei 23:00, Zully Mustafa si Dragos Socaciu mergeau pe A2 dinspre Bucuresti spre Medgidia. La scurt timp dupa ce trecusera de podul de la Fetesti, cei doi spun ca au lovit in plin un card de mistreti aparuti parca de nicaieri, pe sosea.

Impactul a fost atat de puternic incat a declansat airbagurile masinii. In plus, a deformat autoturismul cu totul, in partea frontala.

Dragos Socaciu - care se afla la volan - spune ca ultimul lucru la care se astepta, circuland pe autostrada, era sa-i iasa in cale un card de animale de talie mare.

"Coliziunea a avut loc cam la jumatatea distantei dintre cele doua poduri (Fetesti si Cernavoda - n.red.), pe o portiune dreapta de autostrada, paralela cu o cale ferata.

Pe partea spre Bucuresti, traficul (dinspre mare - n.red.) era mult mai intens. Pe partea noastra, spre Constanta, se circula mai lejer. Au fost unul sau doua autorisme care m-au depasit. Si circulam cu faza scurta, ca sa nu deranjez. A fost o fractiune de secunda in care am vazut porcii in fata. Am avut timp sa strig 'porci' si a urmat impactul.

S-a desfacut airbagul. Singurul lucru care m-a preocupat atunci a fost sa tin masina in linie dreapta. Nu am avut timp nici sa franez si nici sa fac altceva. Am intrat prin ei (prin porci - n.red.) . Cand am simtit ca am controlul masinii, am tras-o pe banda de urgenta si am incercat sa vedem ce s-a intamplat. De la impact si pana am reusit sa trag pe dreapta am mers, probabil, cateva sute de metri...

Eram uluiti. Aveam o arsura pe mana de la airbag. Dar am avut noroc: nu-mi sarise in fata si nu pierdusem controlul masinii. In astfel de accidente se moare. Noi scapasem", a povestit pentru Ziare.com Dragos Socaciu.

Cei doi soti si-au sunat un prieten care sa vina sa-i ia. Apoi au coborat din masina, s-au imbracat cu veste reflectorizante si au incercat sa afle cat de grave erau consecintele impactului. Au fost socati, inca o data: partea din fata a autoturismului era total deformata, iar numarul de inmatriculare disparuse.

Dragos Socaciu povesteste ca s-a intors pe jos cale de cateva sute de metri, in incercarea de a-si recupera placuta de la masina si de a gasi animalul pe care il lovise. N-a mai gasit, insa, nimic. In plus, omul spune ca, dupa cateva minute, a fost abordat de un sofer de platforma de tractare, care tocmai trecea prin zona.

"M-am intalnit cu un baiat cu o platforma de tractare care m-a intrebat daca nu cumva am nevoie de ajutor. Mi-a cerut 250 de lei ca sa ma tracteze. I-am spus ca deja i-am cerut unui prieten sa ma ajute. Si mi-a raspuns ca, daca ma tracteaza un prieten, risc amenda de 1.200 lei. Am zis ca nu e cazul sa imi vorbeasca asa, ca tocmai trecusem printr-un accident.

Am inceput sa ne gandim la ce trebuie sa facem. Fusese un accident destul de grav. Eram in soc total. Asa ca am sunat la 112. M-au intrebat daca este accident cu victima. Le-am spus ca nu. M-au intrebat de borna kilometrica in aproprierea careia ma aflu si mi-au facut legatura cu Politia. Iar Politia mi-a spus ca, in acest caz, trebuie sa ma deplasez la sediul lor, la kilometrul 143 al A2. Era pe sensul de mers opus, spre Bucuresti, in urma noastra.

Foto: Facebook/ Zully Mustafa

A trebuit sa mergem trasi pe banda de urgenta (de masina prietenului - n.red.) si sa iesim de pe autostrada pe la Cernavoda, ca sa putem apoi sa ne intoarcem pe sensul de mers spre Bucuresti. Apoi, pe acest sens, am mers pana la statia de taxare de la Fetesti. Am platit din nou (pentru doua masini: a noastra si a prietenului care ne tracta) si am trecut. Ne-am dus la sediul Politiei. Iar dupa constatare, am revenit pe sensul de mers spre Constanta si am mai platit inca o data taxa pentru doua masini (a noastra si a prietenului care ne tracta) ca sa trecem prin statia de taxare si sa ne intreptam, in sfarsit, spre casa.

Asta, in conditiile in care accidentul nu s-a petrecut din vina noastra", ne-a mai spus Dragos Socaciu.

CNAIR: Incidentul nu se confirma

Purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Infrastructura Rutiera (CNAIR), Alin Serbanescu, sustine ca institutia a facut verificari si nu a descoperit nicio urma a incidentului.

"In astfel de cazuri, procedura prevede ca soferul trebuie sa sune la 112. Daca nu sunt victime, este directionat catre Politie pentru a da detaliile legate de incident. Tot dispeceratul 112 sesizeaza si CNAIR, in cazul in care pe carosabil au ramas autohevicule sau alte obiecte care trebuiesc indepartate.

In acest caz, inteleg ca pe carosabil nu era nimic.

Echipele noastre n-au gasit niciun porc mort pe sosea in zona si nici resturi de la autovehicul. In plus, in zona sunt garduri de protectie, care n-au fost avariate, semn ca niciun animal n-a trecut de ele.

E adevarat ca animalele pot intra pe autostrada in nodurile rutiere sau venind de pe drumurile nationale. Si in cazul in care intra e problematic, din cauza ca gardurile de protectie - menite sa tina animalul departe de carosabil - pot actiona ca peretii unei custi, care-l tin pe sosea.

Dar in acest caz, repet, nu au fost gasite animale moarte, deci nu se confirma incidentul. Iar in zona incidente cu animale nu s-au raportat prea des. Poti pune semne de atentionare, dar cand evenimentele au o anumita frecventa", a precizat pentru Ziare.com Alin Serbanescu.

Politia spune ca procedura s-a respectat intocmai

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Constanta, subinspectorul Andreea Munteanu, a declarat pentru Ziare.com ca oamenii legii au procedat corect.

"In acest caz, a fost vorba despre o simpla tamponare. Or legea (Codul Rutier - n.red.) nu prevede deplasarea politistilor pentru tamponari.

Oricum numarul tamponarilor este destul de mare si ar fi destul de dificil pentru colegii nostri sa se deplaseze la toate evenimentele de acest gen. Domnul avea la dispozitie 24 de ore pentru a se prezenta cu masina la Politie pentru constatare. Putea veni atunci pe loc sau - daca avea alta treaba atunci - se putea intoarce mai tarziu, fara sa depaseasca termenul de 24 de ore.

Inteleg ca a fost nemultumit pentru ca a trebuit sa plateasca acea taxa de pod de mai multe ori. Intelegem ca a fost o situatie nedorita. Dar nu a fost vina politistilor in niciun fel, asta e clar!", ne-a spus Andreea Munteanu.

Purtatorul de cuvanrt al IPJ Consntanta considera ca vina pentru situatia tensionata prin care au trecut oamenii "nu este in niciun caz a politistilor", ci a "celor care nu au montat parapeti corespunzatori".

"Domnul a fost nemultumit din cauza ca a trebuit sa plateasca de mai multe ori taxa de pod. Colegii mei i-au explicat ca poate contesta acest lucru.

Din punctul nostru de vedere, toate au fost solutionate foarte rapid. Imediat i-au facut proces verbal si i s-a dat autorizatie de reparatie pentru autoturism. I s-au constatat toate daunele. Din punctul nostru de vedere, treaba politistilor s-a incheiat.

Dansul poate folosi documentele pentru a-si repara masina, pentru a da in judecata (CNAIR-ul, ca administrator al drumului - n.red.) ... cum considera dansul", a precizat subinspectorul Andreea Munteanu.

Momentan, sotii Zully Mustafa si Dragos Socaciu spun ca asteapta sa isi revina din soc pentru a decide cum sa procedeze.

Una peste alta, momentan un lucru e cert: doi oameni care circulau pe un drum public si-au vazut moartea cu ochii din cauza ca au lovit niste animale care n-ar fi trebuit sa poata ajunge pe sosea. Ba mai mult - chiar dupa incident, cat se aflau inca in stare de soc - oamenii au fost nevoiti sa apeleze la prieteni si sa plateasca taxe peste taxe ca sa isi poate duce masina la Politie, pentru constatarea daunelor.

Si dupa toate astea, institutiile finantate din bani publici sustin fie ca intregul incident a fost unul minor, fie ca e posibil chiar ca el sa nu se fi intamplat deloc.

Intr-o postare pe Facebook, Zully Mustafa a povestit intregul eveniment, intrebandu-se ce ar pati, intr-o astfel de situatie, un sofer care nu are la el nici bani sa plateasca tractarea masinii lovite, nici prieteni care sa-i sara in ajutor.

"Nu-i pasa nimanui ca esti in stare de soc, ca poate nu ai bani sa platesti tractari sau macar taxele de pod din nou (le-am platit pentru doua masini ca iar am trecut prin statia de taxare si inca o data ca sa ne ducem acasa, dupa ce am luat hartia de constatare), poate nu ai prieteni, poate nu ai bani, poate ai mintea blocata. Nici macar nu te intreaba daca esti in regula (...) ", a scris Zully Mustafa pe Facebook.

Autoritatilor putin le pasa de astfel de situatii, cate vreme procedurile sunt respectate intocmai.

