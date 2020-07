Cum poate plati daune financiare proprietarul unui caine care provoaca un accident rutier. Cazul concret al unui dosar solutionat in justitie

Accidentul a avut loc in luna mai 2017, pe DN1, in Lancram, judetul Alba, iar ultima solutie favorabila a fost pronuntata in 4 iunie 2020. Soferul se deplasa la volanul autoturismului pe DN 1 dinspre Alba Iulia spre Sebes. Ajungand in apropierea unei benzinarii, la intrare in Lancram, a observant ca din spatele unui TIR care rula din sens opus se angajeaza in traversarea drumului un caine, moment in care pentru evitarea impactului soferul a virat brusc catre dreapta. Autoturismul a iesit in afara partii carosabile si s-a rasturnat in santul de pe partea dreapta a drumului.Din probele administrate in cursul judecatii, instantele au retinut ca animalul care a aparut in fata autoturismului condus de reclamant se afla in proprietatea unei femei din Lancram, respectiv in paza ei juridica, aspect care a rezultat din verificarea numarul de microcip al cainelui."Instanta a apreciat ca fapta animalului paratei este cauza principala care a cauzat prejudiciul reclamantului. Prejudiciile suferite de reclamant in urma incidentului constau in avarierea autoturismului in proportie de 60%, conform autorizatiei de reparatii emisa de Politia municipiului Alba Iulia. Costurile cu reparatiile acestuia au fost evaluate la suma de 41.363,60 lei. Avand in vedere ca costul cu reparatiile autoturismului depasesc cu mai mult de 100% valoarea autoturismului, reclamantul a solicitat obligarea paratei la plata sumei de 8.187 lei, conform concluziilor raportului de expertiza efectuat in cauza. Fata de cele retinute, instanta a apreciat ca sunt indeplinite toate conditiile pentru a fi antrenata raspunderea paratei pentru fapta animalului aflat in paza ei juridica, astfel ca a admis actiunea si a obligat parata la plata catre reclamant a sumei de 8.186 lei, reprezentand contravaloare despagubiri, precum si dobanda legala, pana la plata efectiva a debitului", au apreciat magistratii care au judecat cazul.Femeia care detionea cainele a incercat sa scape de plata daunelor precizand ca animalul era "dat disparut", fiind plecat de casa de cateva zile. De asemenea, a sustinut ca ar exista neconcordante intre dinamica producerii accidentului si starea de fapt prezentata de intimat, intrucat autoturismul condus de reclamant a lovit cainele, desi a incercat sa il evite. Mai mult, a sustinut ca, daca ar fi condus prudent si nu ar fi avut viteza, in cel mai rau caz si-ar fi avariat masina si nicidecum nu ar fi distrus-o intr-o proportie asa de mare."O astfel de sustinere nu are nu are nicio relevanta, intrucat imposibilitatea conducatorilor auto de a evita obstacolele de pe sosea nu poate fi considerata automat o proba de vinovatie a acestora. De altfel, in urma lovirii unui caine care iese brusc in fata masinii sunt posibile reactii diferite din partea conducatorilor aut, fie in sensul opririi imediate in conditii de siguranta, fiind posibil, insa, ca unele persoane, in mod instinctiv, sa traga de volan si sa iasa de pe sosea. Legatura de cauzalitate dintre prejudiciul produs - distrugerea autoturismului reclamantului si cainele paratei rezulta din ansamblul probelor administrate in cauza. Din declaratiile martorilor audiati rezulta ca cainele paratei a fost lasat nesupravegheat, a aparut pe carosabil in fata masinii conduse de reclamant, reclamantul a incercat sa il evite, fara insa a reusi, intrucat animalul a decedat, apoi masina reclamantului s-a rostogolit in afara soselei", astfel a motivat judecatarul de la Tribunalul Alba, hotararea privind acordarea daunelor financiare.