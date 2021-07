Depasire kamikaze pe soselele din Romania. Doi soferi "in urmarire" fac o depasire nebuna VIDEO

Macelul fara sfarsit de pe soselele Romaniei

Care sunt cele mai periculoase sosele din Romania

Profilul soferului roman - agresiv si neatent in trafic

Astfel de inregistrari au devenit aproape un fapt divers. Publicatia noastra a prezentat sambata o alta inregistrare , in care conducatorul unui BMW intra intr-o depasire peste linia dubla continua. In acest caz, soferul care a facut inregistrarea a povestit cum a prezentat imaginile politiei rutiere insa, dupa spusele sale, oamenii legii nu s-au aratat interesati de acest caz. Pe soselele din Romania continua sa se moara pe capete, tara noastra inregistrand 96 de decese la milionul de locuitori , in conditiile in care Suedia inregistreaza doar 26 de astfel de decese.Asa arata cele mai recente statistici publicate de Eurostat, care subliniaza ca desi la nivel european numarul de decese produse prin accidentele rutiere a scazut, Romania este pe un trend crescator.Pietonii, bicilistii si motocilistii sunt, de departe, cei mai vulnerabili participanti la trafic . La baza vietilor pierdute sta, in primul rand, infrastructura deficitara de la noi, arata specialistii, care sustin ca anul 2019 a fost marcat de accidente rutiere grave, soldate cu un numar mare de raniti care au necesitat spitalizare pe termen indelungat.Cele mai periculoase sosele din Romania sunt DN1, DN2 si DN6, unde, anul trecut, 170 de oameni si-au pierdut viata. DN1 a fost anul trecut cel mai periculos drum de la noi. Nu este, insa, singurul. 54 de persoane si-au pierdut viata in cele 160 de evenimente rutiere petrecute pe traseul Bucuresti - Brasov - Oradea - Bors.Un alt drum foarte periculos este DN2 Bucuresti - Suceava - Siret. Anul trecut, pe drumul care leaga Capitala de Moldova, au fost 147 de accidente, soldate cu 67 de morti . Pe locul trei in topul soselelor mortale este Drumul National 6, Bucuresti - Craiova - Timisoara. In 2020 acolo au fost 110 accidente grave, iar 49 de oameni si-au pierdut viata, conform Politiei Rutiere.Insa nu doar drumurile proaste si pline de gropi au dus la numarul mare de decese rutiere produse in Romania. Profilul soferului de la noi, tot mai agresiv si mai neatent in trafic, a contat si el in mare masura."Pentru fiecare persoana ucisa in accidentele rutiere, multe altele sufera rani serioase si ajung sa fie afectate pe viata. Asta pentru victimele care raman in viata, cele mai multe au nevoie de spitalizare continua dar si de recuperare pe termen lung, ceea ce presupune eforturi majore pentru sistemele de sanatate si cele de asistenta sociala", arata psihologul Ionel Simionca, vicepresedintele Asociatiei PsihoTrafiQ.