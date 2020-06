Doi politisti au murit intr-un accident rutier, pe un drum judetean din Braila

Ziare.

"Din pacate, in aceasta seara, doi politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Ianca - IPJ Braila au decedat, in urma unui accident rutier. Acestia se aflau in serviciul de patrulare, pe raza localitatii Sutesti. Transmitem sincere condoleante familiilor colegilor nostri si tuturor celor care i-au cunoscut. Referitor la cauzele accidentului rutier, va informam ca in acest moment se efectueaza cercetarea la fata locului, urmand a se stabili toate imprejurarile in care s-a produs evenimentul", se arata intr-un comunicat al IPJ Braila.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Braila, col. Stefan Stoian, la fata locului au intervenit doua autospeciale ale ISU si un echipaj SMUR, dar cei doi politisti nu au putut fi salvati.Primele informatii arata ca accidentul s-a produs pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum. Soferul autospecialei de politie , un agent de 45 de ani, a pierdut controlul asupra directiei de mers, astfel ca masina a iesit de pe sosea si a lovit un copac, dupa care a luat foc. In urma accidentului, soferul si pasagerul, o femeie in varsta de 21 de ani, ambii agenti de politie in cadrul Sectiei 4 Ianca - IPJ Braila au decedat, carbonizati."Transmitem sincere condoleante familiilor colegilor nostri si tuturor celor care i-au cunoscut. Referitor la cauzele accidentului rutier, va informam ca in acest moment se efectueaza cercetarea la fata locului, urmand a se stabili toate imprejurarile in care s-a produs evenimentul", a transmis IPJ Braila.