Doi romani au murit, patru sunt in stare critica, iar doi au fost raniti usor in urma unui accident rutier produs in Cehia

"Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Romaniei la Praga, s-a autosesizat in urma informatiilor aparute in mass-media referitoare la accidentul produs la data de 16 iunie, in localitatea Tachov din Republica Ceha si a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale pentru obtinerea de informatii privind cetatenia, identitatea si starea de sanatate a persoanelor implicate in accident. Potrivit informatiilor obtinute de la autoritatile locale, in microbuzul implicat in accident se aflau opt cetateni romani. Dintre acestia, doi cetateni romani au decedat, patru se afla in stare critica, iar alti doi au suferit rani usoare", a transmis, miercuri, MAE, prntr-un comunicat de presa.Sursa citata a precizat ca toate cele sase persoane ranite au primit ingrijiri medicale de urgenta la fata locului, fiind ulterior transportate la unitatile medicale din zona pentru asistenta de specialitate."Cei doi cetateni romani care au suferit rani usoare urmeaza sa fie externati", a mai transmis MAE. In prezent, autoritatile cehe desfasoara o ancheta pentru a stabili circumstantele producerii accidentului. MAE precizeaza ca Ambasada Romaniei la Praga este in contact cu autoritatile locale si familiile persoanelor decedate si acorda asistenta consulara necesara, conform competentelor legale.Cetatenii romani afectati pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Praga: 00420 257 532090, 00420 257 533965, 00420 257 530426, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de urgenta sau la numarul de telefon de urgenta al ambasadei: 00420 607 078 501.