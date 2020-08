UPDATE/VIDEO Doi tineri au murit intr-un grav accident rutier produs de un baiat de 19 ani. Un stalp de beton a fost rupt si a cazut peste masina plina cu cinci adolescenti

UPDATE: Potrivit ISU Timis, in masina al carui sofer a pierdut controlul volanului se aflau cinci tineri (o persoana 19 ani, 2 persoane 17 ani si 2 persoane 15 ani), dintre care trei au ramas incarcerate."Extragerea victimelor a fost foarte dificila, deoarece in urma impactului autoturismului cu un stalp de electricitate, acesta s-a rupt si a cazut peste autoturismul rasturnat. Din cele cinci persoane din autoturism, trei au fost transportate la spital in stare de constienta, iar doua victime (dintre cele incarcerate) au fost declarate decedate", a transmis ISU Timis.Stirea initialaAccidentul a avut loc pe drumul care leaga localitatile Comlosu Mic de Comlosu Mare. Masina in care se aflau trei tineri si care era condusa de un tanar de 19 ani a iesit de pe drum intr-o curba s-a izbit de un stalp si de gardul unei case. In urma impactului, cei doi tineri, pasageri in masina, au murit, iar soferul de 19 ani a fost ranit.