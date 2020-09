Dosarul accidentului in care a fost implicat ministrul Lucian Bode, trimis la Parchetul Militar

SPP: Autoturismul institutiei era in misiune

Parchetul Militar a preluat acest dosar, deoarece soferul care conducea masina in care se afla ministrul Bode este angajat al Serviciului de Protectie si Paza.Autovehiculul in care se afla ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a fost implicat duminica intr-un accident rutier pe DN7, in zona localitatii Draganul, din judetul Arges.Din primele cercetari, autoturismul in care se afla ministrul a intrat pe contrasens si a lovit un alt vehicul care circula regulamentar.Conform unor imagini filmate de un motociclist aflat in trafic , masina in care se afla Bode, avand semnalele acustice si luminoase pornite, a intrat pe contrasens si a depasit o coloana de masini, desi avea interzis, fiind linie continua. La scurt timp, masina s-a ciocnit cu un alt autoturism care circula regulamentar din sens opus si s-a oprit intr-un gard.Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca ministrul Transporturilor nu ar trebui sa demisioneze in urma accidentului, aratand ca nu poate fi comparat cazul lui Gabriel Oprea cu cel al lui Lucian Bode, avand in vedere ca acesta din urma nu a folosit coloana oficiala."Un autoturism al Serviciului de Protectie si Paza, aflat in misiune, cu semnalele acustice si luminoase pornite conform legii, a fost implicat intr-un accident pe DN7, in judetul Arges.Masina, condusa de un angajat SPP, se deplasa pe acest drum in conditii de trafic extrem de agolmerat iar in zona localitatii Draganu, a intrat in coliziune cu un alt autoturism.In urma impactului doar angajatul SPP a avut nevoie de investigatii medicale, starea lui de sanatate fiind buna.Serviciul de Protectie si Paza regreta disconfortul creat participantilor la trafic", a transmis SPP.Citeste si: