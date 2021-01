UPDATE Grav accident de circulatie pe autostrada A1. Trei persoane au murit dupa ce masina in care se aflau a lovit un utilaj de deszapezire

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, evenimentul s-a petrecut pe sensul Deva catre Sibiu, la kilometrul 270, in conditii de carosabil umed, fara depuneri de zapada si vizibilitate buna.Circulatia este oprita pe sensul catre Sibiu, traficul fiind deviat pe DN 1.Doua persoane au decedat iar alte doua sunt in stare grava, dupa ce masina in care se aflau a lovit un utilaj de deszapezire luni, 11 ianuarie. Accidentul s-a produs pe Autostrada A1, in sensul Deva-Sibiu."Pe autostrada A1, sensul Deva-Sibiu, la km 270, in localitatea Saliste, judetul Sibiu, un autoturism a lovit din spate un utilaj de deszapezire, in urma impactului rezultand 2 persoane decedate si 2 ranite grav.Circulatia este oprita pe sensul catre Sibiu, fiind deviat traficul pe DN 1", a transmis Politia Rutiera.ISU Sibiu a intervenit de urgenta cu trei echipaje SMURD , o autospeciala de transport si salvare victime multiple, o autospeciala de descarcerare si o autospeciala de stingere cu apa si spuma. Din primele informatii, au fost implicate cinci persoane dintre care trei au fost incarcerate, a transmis publicatia locala Turnulsfatului.roCITESTE SI: