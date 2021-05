Femeie de 27 de ani, lasata sa moara de catre soferita care a lovit-o cu masina. Accidentul a avut loc in Arges

Politistii din Curtea de Arges au fost sesizati in seara zilei de duminica, 2 mai, ca pe o strada din localitate a fost gasita o femeie de 27 de ani, in stare de inconstienta, posibil victima a unui accident rutier . In ciuda eforturilor echipajelor medicale sosite la fata locului, femeia a murit."In seara zilei de 2 mai, in jurul orei 22:00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Tarnita din Curtea de Arges, a fost gasita o femeie de 27 de ani, in stare de inconstienta, posibil victima a unui accident rutier. La fata locului s-au deplasat echipaje de politie si de ambulanta , insa, din pacate, in ciuda eforturilor echipajelor medicale, femeia a decedat."Trupul acesteia a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala, pentru efectuarea necropsiei. Imediat, politistii din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges si Serviciului Rutier Arges au demarat cercetarile in vederea identificarii persoanei care ar fi putut provoca accidentul, stabilirii tuturor imprejurarilor in care s-a produs evenimentul si luarii masurilor legale care se impun", precizeaza IPJ Arges.In urma investigatiilor desfasurate de politisti a fost identificata persoana care ar fi condus autoturismul.Este vorba de o femeie de 41 de ani, din Curtea de Arges. Dupa administrarea probatoriului, femeia a fost retinuta, pe baza de ordonanta pentru 24 de ore, urmand ca in cursul zilei de marti sa fie prezentata Parchetului de pe langa Judecatoria Curtea de Arges, cu propunere de luare a unei masuri preventive.