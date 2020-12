FOTO/VIDEO Grav accident rutier in Vaslui, o masina a fost strivita de un camion care a intrat pe contrasens. Un barbat a decedat

La fata locului au intervenit doua autospeciale pentru descarcerare din cadrul Detasamentului de pompieri Vaslui, o ambulanta SMURD cu echipaj de prim-ajutor si doua masini de salvare din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui."In accident au fost implicate doua autovehicule: un autoturism si un autocamion si patru persoane. La sosirea echipajelor de interventie , au fost gasite doua persoane incarcerate, dintre care una era in stare de inconstienta. Concomitent cu operatiunile pentru descarcerare au fost efectuate si manevrele de resuscitare pentru una dintre victime In urma acestui accident, au rezultat trei victime, dintre care, un barbat in varsta de 58 ani a fost declarat decedat. Celelalte doua persoane aflate in autoturism au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, constiente si stabile hemodinamic, acestea fiind diagnosticate cu traumatisme ale membrelor superioare", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vaslui, Marius Stanciu.Politistii efectueaza cercetari pentru a stabili cu exactitate circumstantele in care s-a produs accidentul, in cauza fiind intocmit dosar de cercetare penala pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.