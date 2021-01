Ialomita: Un barbat a murit si alte patru persoane au fost ranite, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe un camp

Potrivit Politiei Judetene Ialomita, accidentul s-a produs in jurul orei 21.30.Din verificarile facute de politisti a reiesit ca, in timp ce o tanara, in varsta de 22 de ani, din municipiul Urziceni, conducea un autoturism pe DJ 201B, din directia Ciochina catre Lehliu Gara, intr-o curba la dreapta masina a iesit de pe sosea si s-a rasturnat pe un teren agricol.In urma accidentului, pasagerul din dreapta spate - un barbat in varsta de 52 de ani - a murit, iar tanara care conducea si alti trei pasageri ai masinii au fost raniti Tanara care se afla la volan a fost testata cu aparatul Drager, rezultatul indicand o valoare negativa.Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.