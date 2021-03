Limitatoare de viteza, montate pe strada unde doua fete au fost spulberate de o soferita. Radu Mihaiu: "Speram sa previna alte tragedii"

In urma cu o saptamana, aici s-a produs un grav accident rutier , doua fete fiind spulberate de pe trotuar de o soferita de 56 de ani, ambele murind la spital."Administratia Strazilor Bucuresti monteaza azi 7 limitatoare de viteza pe strada Mentiunii. Asta nu repara ce s-a intamplat, dar speram sa previna alte tragedii de acest fel", a scris Radu Mihaiu pe pagina sa de Facebook.Soferita, in fata magistratilorSoferita din Bucuresti care a provocat accidentul in urma caruia au murit doua fete a fost retinuta pe 1 martie, potrivit purtatorului de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei, pentru infractiunile de ucidere din culpa si conducere sub influenta bauturilor alcoolice."In baza probatorului administrat, politistii Brigazii Rutiere au dispus masura retinerii pentru 24h fata de conducatoarea auto, urmand ca aceasta sa fie prezentata unitatii de parchet competente cu propunerea de a se dispune masura arestului preventiv.Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si conducere sub influenta alcoolului", au transmis autoritatile.