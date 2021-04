Cinci masini distruse de o soferita din Ploiesti care s-a urcat bauta la volan

Accidentul a fost la intersectia strazii Targoviste cu strada Cantacuzino, potrivit IPJ Prahova.O femeie aflata la volan, in varsta de 27 de ani, ar fi vrut sa evite impactul cu un autoturism condus de un barbat in varsta de 43 de ani si a intrat in trei masini parcate, potrivit presei locale."Rezultatul testarii cu aparatul etilotest, pozitiv in cazul conducatoarei auto (0,49 mg/l alcool pur in aerul expirat)", arata sursa citata.