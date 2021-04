Motociclist ranit, dupa ce a fost proiectat in luneta unui autoturism parcat

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Caras-Severin, in urma impactului, motociclistul a fost proiectat in luneta din spate a unui autoturism ce era parcat in afara partii carosabile, barbatul ramanand incarcerat.La fata locului au intervenit un echipaj al pompierilor militari din Caransebes si unul al Ambulantei din Otelu Rosu, victima fiind descarcerata si transportata la spital.Politistii continua cercetarile in acest caz sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa, a precizat IPJ Caras-Severin.