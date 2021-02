Tragedie in Capitala. A doua fetita spulberata de o masina care a intrat pe trotuar a murit in spital

Soferita si pasagerul au fost agresati de oameni

Medicii de la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala, unde a ajuns fetita de 15 ani, nu au mai putut face nimic pentru aceasta, in ciudat eforturilor depuse.In urma accidentului, politistii au demarat o ancheta pentru a vedea care au fost imprejurarile in care s-a produs tragicul eveniment Reamintim ca accidentul s-a petrecut sambata dupa-amiaza pe strada Mentiunii, dupa ce o femeie a pierdut controlul volanului si a lovit cu masina un stalp.In urma impactului, autovehiculul a fost proiectat in gardul unui imobil, unde le-a accidentat pe cele doua fete.Fetita de 6 ani si-a pierdut viata pe loc, iar copila de 15 ani a fost ranita grav, fiind dusa la spital, insa nu a putut fi salvata.Brigada Rutiera a transmis si soferita si un pasager din masina acesteia au ajuns la spital. Dupa accident , mai multe persoane i-au agresat atat pe femeia de la volan, cat si pe pasager.