FOTO/ VIDEO O tanara a ajuns cu masina pe un stalp de electricitate

Femeia a incercat sa depaseasca o autoutilitara si a observat tarziu ca in acelasi timp un alt autoturism incerca sa faca aceeasi manevra. Masina condusa de tanara s-a izbit de autoutilitara si a fost proiectata pe un stalp aflat in apropiere, dupa ce a daramat gardul din fata acestuia."In aceasta dupa-amiaza (miercuri, 9 decembrie - n.r.), in jurul orelor 13.30, in satul Barlogu comuna Stoenesti, o soferita in varsta de 27 de ani, deplasandu-se la volanul unui autoturism pe DN 67, Stoenesti pe directia Rm.Valcea, efectuand manevra de depasire a unei autoutilitare, a intrat in coliziune cu aceasta, pe fondul nerespectarii regulilor privind depasirea din partea ambilor conducatori auto. Tanara soferita de 27 de ani s-a angajat in efectuarea manevrei de depasire, moment in care un alt autoturism ar fi efectuat aceeasi manevra, intrand in coliziune cu aceasta. In urma manevrei imprudente, soferita a ajuns cu masina pe un stalp de electricitate! In urma impactului nu au existat victime , doar pagube materiale!", a scris Ionut Ungureanu pe Facebook