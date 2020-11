O persoana decedata si doua ranite grav in urma unor accidente rutiere produse in Vrancea si Arges

O femeie de 60 de ani, din Marasesti, a decedat dupa ce a pierdut controlul masinii pe care o conducea si a intrat intr-un cap de pod, pe DN2-E85, la Garoafa, a informat Inspectoratul de Politie Judetean ( IPJ ) Vrancea."Printr-un apel la 112, a fost semnalat faptul ca pe E85, spre Garoafa, un autoturism a intrat intr-un cap de pod, conducatorul auto fiind incarcerat si posibil decedat. Din pacate, apelul s-a confirmat. Victima este o femeie de aproximativ 60 de ani, din Marasesti" a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Vrancea, Paula Enache.In al doilea acicdent, doi oameni au fost raniti si patru autovehicule au fost avariate pe DN 7C, in localitatea argeseana Baiculesti. Accidentul s-a produs in urma unei depasiri neregulamentare efectuate de un sofer in varsta de 19 ani."Din verificarile preliminare efectuate de politistii din cadrul Biroului Rutier Curtea de Arges s-a stabilit ca un tanar de 19 ani din Aninoasa, care conducea un autoturism pe DN 7C din directia Curtea de Arges catre Pitesti, s-ar fi angajat intr-o depasire neregulamentara, intrand in coliziune cu o autoutilitara condusa din sens opus de un barbat de 68 de ani, din Baiculesti, dupa care a intrat in derapaj, izbindu-se de alte doua autoturisme conduse, tot din sens opus, de un barbat de 29 de ani, din Calinesti, respectiv un barbat de 34 de ani, din Bucuresti", a precizat IPJ Arges.Conform sursei citate, in urma accidentului au fost ranite doua persoane, un tanar de 19 ani din primul autoturism si o femeie din ultimul autoturism. Ambele victime au fost transportate la spital. Politistii au intocmit un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, verificarile continuand pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-a produs evenimentul.