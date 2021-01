O tanara de 24 de ani a intrat cu masina prin usa unui magazin din Caransebes. Tanara conducea un bolid BMW

Imaginile arata un bolid BMW intrat pe jumatate intr-un magazin din centrul localitatii, dupa ce a distrus poarta de intrare, arata publicatia infocs.ro La volanul masinii se afla o tanara de 24 de ani care a ajuns la spital cu rani usoare alaturi de o pasagera aflata pe scaunul din dreapta.Un barbat aflat cu cele doua in masina sustine ca sistemul electronic a inceput sa afiseze erori pe ecranul de la bord, motiv pentru care tanara n-ar mai fi putut controla bolidul.Primele indicii ale politistilor arata ca soferita a calcat prea tare acceleratia masinii incadrate in sensul giratoriu, motiv pentru care a scapat-o total de sub control.