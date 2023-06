Patru morti in urma unui accident rutier in localitatea Agigea

Patru oameni au murit, duminica dimineata, intr-un accident produs pe Drumul National 39, in localitatea Agigea.

Masina in care se aflau pasagerii a derapat pe carosabilul acoperit cu zapada si a fost spulberata de un autocar. Singurul supravietuitor este o fetita de 13 ani, care a ajuns in stare grava la spital, informeaza Antena 3.

Autoturismul circula dinspre Techirghiol spre Constanta. Carosabilul acoperit cu polei a facut ca masina sa scape de sub control in momentul in care a intrat de pe un drum secundar pe DN 39.

Soferul autocarului nu a reusit sa evite coliziunea.

In urma impactului, patru persoane aflate in autoturism, doi barbati si doua femei, au murit, iar o fetita de 13 ani a ajuns in stare foarte grava la spital.

Autoritatile sustin ca femeia aflata la volanul autoturismului nu a respectat limita de viteza si nu a acordat prioritate la intrarea pe drumul national.

Politistii spun ca acesta este unul dintre cele mai grave accidente petrecute in judetul Constanta in ultima perioada.

Ads