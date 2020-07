Patru morti si patru raniti grav intr-un cumplit accident rutier din judetul Salaj. Doua masini s-au ciocnit frontal

Accidentul a avut loc pe DN19B, intre localitatile Zauan si Ip. Din primele informatii reiese ca doua masini s-au ciocnit frontal dupa ce un sofer a intrat intr-o depasire pe linie continua. In urma accidentului patru persoane au murit si patru au fost grav ranite, fiind activat pentru interventie Codul Rosu."Miercuri noaptea spre joi, Garda Nusfalau a fost solicitata sa intervina la un grav accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, pe DN 19 B, intre localitatile Zauan si Ip. In urma evenimentului opt persoane au ramas incarcerate si a fost activat imediat Planul Rosu de Interventie care a mobilizat urmatoarele forte: trei autospeciale (descarcerare si stingere, si unsprezece ambulante (sase echipaje SMURD si cinci echipaje SAJ)", a transmis ISU Salaj, potrivit publicatiei locale graiulsalajului.ro.