Proprietara unui caine care a provocat un accident rutier, obligata in justitie sa plateasca daune pentru distrugerea masinii

Atat Judecatoria Sebes, cat si Tribunalul Alba au admis actiunea civila a reclamantului care a solicitat daune financiare de 8.187 de lei, plus cheltuieli de judecata.Soferul se deplasa la volanul autoturismului pe DN 1 dinspre Alba Iulia spre Sebes. Ajungand in apropierea unei benzinarii, la intrare in Lancram, a observant ca din spatele unui TIR care rula din sens opus se angajeaza in traversarea drumului un caine, moment in care pentru evitarea impactului soferul a virat brusc catre dreapta. Autoturismul a iesit in afara partii carosabile si s-a rasturnat in santul de pe partea dreapta a drumului. In urma producerii accidentului a rezultat avarierea autoturismului.Din probele depuse in instanta a rezultat ca animalul care a aparut in fata autoturismului condus de reclamant se afla in proprietatea unei femei din Lancram, respectiv in paza ei juridica, aspect care a rezultat din verificarea numarul de microcip al cainelui., au apreciat magistratii care au judecat cazul.Femeia a afirmat ca animalul era "dat disparut", fiind plecat de casa de cateva zile si a completat ca ar exista neconcordante intre dinamica producerii accidentului si starea de fapt prezentata de intimat, intrucat autoturismul condus de reclamant a lovit cainele, desi a incercat sa il evite. "Exista deasemenea un mare semn de intrebare, respectiv acela cum a reusit reclamantul sa rastoarne o masina de cateva tone, daca ar fi condus prudent si nu ar fi avut viteza, in cel mai rau caz si-ar fi avariat masina si nicidecum nu ar fi distrus-o intr-o proportie asa de mare", a mai spus acesta.Au fost audiati si martori care au confirmat faptul ca animalul a fost lasat nesupravegheat, a aparut pe carosabil in fata masinii conduse de reclamant, iar acesta a incercat sa il evite, fara ca sa reuseasca. A lovit cainele, care a decedat pe loc, dupa care s-a rostogolit in afara soselei. Decizia mai poate fi contestata la Curtea de Apel.