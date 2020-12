Sibiu: Un microbuz care venea din Ungaria a patruns pe contrasens si a intrat intr-un cap de pod pe DN1. Patru persoane, transportate la spital

Potrivit sursei citate, la fata locului s-au acordat ingrijiri medicale pentru 7 persoane de sex masculin, constiente si neincarcerate."Patru barbati cu varstele cuprinse intre 15 si 69 de ani au fost transportati la UPU Sibiu, dintre care 2 barbati au fost transportati de echipajele SMURD , policontuzionati, si 2 barbati au fost transportati de ambulantele SAJ", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Sibiu, Alina Voina.Soferul microbuzului care venea din Ungaria cu destinatia Covasna a patruns pe contrasens si a intrat intr-un cap de pod, potrivit Politiei."DN 1, km 320, in localitatea Cristian, soferul unui microbuz condus spre Sibiu patrunde pe contrasens si intra in coliziune cu un cap de pod. In microbuz se aflau 7 barbati, sofer plus 6 pasageri, circulau Ungaria - Covasna. Conducatorul auto are 69 de ani si este din Covasna", a anuntat purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu, Elena Welter.