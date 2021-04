Sofer beat, oprit in trafic de un politist aflat in timpul liber. Agentul s-a pus cu masina in calea autoturismului care circula haotic

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, vineri dupa-amiaza, agentul sef de politie Nicolae Medeleanu din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Constanta, aflat in timpul liber, a observat cum un autoturism se deplasa haotic pe strada Fulgerului din municipiul Constanta, iar ceilalti soferi aflati in trafic au incercat sa evite o coliziune cu acesta pe o distanta de aproximativ trei kilometri."Politistul, aflat la volanul autoturismului personal, a incercat de mai multe ori sa se apropie si sa-l determine pe conducatorul auto sa opreasca, iar la un moment dat a virat in fata sa, determinandu-l pe acesta sa franeze. Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita. Intrucat existau indicii ca barbatul se afla sub influenta bauturilor alcoolice, politistul a solicitat sprijin colegilor, astfel o patrula s-a deplasat de indata la fata locului, barbatul fiind condus la sediul Serviciului Rutier in vederea testarii cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 1,39 mg/litru alcool pur in aerul expirat", se arata in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca soferul in varsta de 53 de ani a fos dus la spital pentru recoltarea de probe biologice pentru stabilirea alcoolemie in sange.Politisti au intocmit in acest caz un dosar penal pentru comiterea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice.