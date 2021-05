O soferita de nici 20 ani a izbit cu masina doua fete aflate pe marginea drumului. Tanara abia isi recuperase permisul dupa un alt accident

Ambele victime au fost transportate la Spitalul din Husi, medicii de aici luand decizia de a solicita elicopterul SMURD pentru fata in varsta de 18 ani, care urmeaza sa fie transferata la o unitate sanitara din Iasi."In urma accidentului rutier au rezultat doua victime: o fata de 18 cu traumatism cranio-cerebral si otoragie bilaterala si o fata de 15 ani cu traumatism cranio-cerebral minor. Au intervenit o ambulanta B2 SAJ din Husi si o ambulanta B2 de la SMURD Husi. Ambele fete au fost transportate la Spitalul din Husi. Pentru fata de 18 ani s-a solicitat elicopterul la Husi, aceasta urmand a fi transferata la Iasi la Spitalul Neurochirurgie", au precizat reprezentantii SAJ Vaslui. Soferita care a provocat accidentul mai are la activ un accident in urma caruia i-a fost suspendat permisul de conducere. Luni si l-a recuperat, insa, iata, la o saptamana a nenorocit doua fete. Oamenii din sat spun ca tanara are anumite atacuri de panica si se mira ca mai este lasata sa conduca, scriu cei de la Vremea Noua. Din spusele satenilor, soferita circula pe drumul care vine dispre Podul Oprii spre Bunesti. Aproape de satul Bunesti este panta, in care vizibilitatea este redusa. S-a intalnit cu grupul de copii, probabil s-a panicat, mai ales ca din sens invers venea si o alta masina. Ea spune ca a incercat sa evite producerea unui accident, dar a acrosat cele doua fete.