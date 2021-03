Surse: Soferita care a spulberat doua fete de pe un trotuar din Bucuresti ar fi consumat bauturi alcoolice

Audieri maraton in weekend

Dosar penal pentru ucidere din culpa

Purtatorul de cuvant al Parchetului Judecatoriei Sectorului 2, procurorul Rodica Nitescu, a declarat luni pentru HotNews.ro ca acest dosar este asteptat la Parchet in cursul zilei, dupa care procurorul de caz va decide cand va fi reaudiata femeia si daca va fi luata vreo masura impotriva acesteia.Surse judiciare au declarat luni pentru HotNews.ro ca in declaratia data la Brigada Rutiera, sambata, femeia a scris ca se urca foarte rar la volan . Ea a mai sustinut ca isi aminteste ca ar fi stranutat de doua ori, ca i-a vazut pe copii pe trotuar, apoi s-a panicat si a incurcat pedalele masinii automate.Femeia in varsta de 57 de ani a fost audiata trei ore , sambata seara, la Brigada Rutiera, unde s-a prezentat alaturi de fiul sau.Imediat dupa accident , soferita a ajuns la spital, dupa ce a fost agresata de multimea stransa la fata locului, fiind lovita atat ea, cat si sotul sau, aflat pe scaunul din dreapta al masinii.Potrivit surselor judiciare citate, femeia are permis de conducere pentru categoria B din anul 2006, insa le-a spus anchetatorilor ca nu conduce in mod constant. Ea a mai sustinut ca sambata s-a urcat la volanul masinii Mercedes in locul sotului sau, care era baut. Mai mult, ea le-ar fi spus anchetatorilor ca nu are deloc experienta pe masina automata, astfel ca a incurcat pedalele, apasand pe acceleratie, in loc de frana, au mai precizat pentru HotNews.ro sursele citate.Femeia a fost lasata sa plece, dupa audieri, fara a fi luata vreo masura preventiva impotriva sa. "Nu s-a luat nicio masura preventiva impotriva ei. Era foarte lovita, inclusiv la fata. A fost batuta, era intr-o stare foarte proasta, era si in stare de soc. Nu s-a considerat ca este oportuna luarea vreunei masuri", a declarat duminica, pentru HotNews.ro, purtatorul de cuvant al Parchetului Judecatoriei Sectorului 2, procurorul Rodica Nitescu.Accidentul s-a petrecut sambata dupa-amiaza pe strada Mentiunii din Sectorul 2, unde femeia de 57 de ani a pierdut controlul volanului si a lovit cu masina un stalp care s-a prabusit. Din impact, autovehiculul a fost proiectat in gardul unui imobil, unde le-a accidentat pe cele doua fete care se aflau pe trotuar.Fetita de 6 ani si-a pierdut viata inainte de a ajunge la Spitalul Floreasca, iar fata de 21 de ani a fost transportata la Spitalul Grigore Alexandrescu, insa nu a mai putut fi salvata, avand rani extrem de grave.In acest caz a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.