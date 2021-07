Tractor rupt in doua de un BMW, in Teleorman. "Cum am virat, m-a luat in plin!" VIDEO

Accidentul a avut loc pe DJ 506, iar femeia sustine ca s-a asigurat cand a vrut sa faca stanga de pe drumul principal, ca a vazut masina, dar ca era la o distanta considerabila si ca nu si-a imaginat ca ar fi putut sa ajunga atat de repede langa ea, potrivit Observator News "Am pus semnal, m-am asigurat ca nu era nimic, era o masina, dar foarte departe, la 600, 700 de metri, un kilometru. Cum am virat, m-a luat in plin!", a declarat ea. Tractorul a fost rupt in doua , iar masina a intrat intr-un cap de pod. Doua femei si un copil de trei ani au fost transportati la spital.