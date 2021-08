Tânăr de 22 de ani mort la volanul unui BMW în Sibiu. Bolidul a derapat și s-a izbit violent de un stâlp de electricitate

Martorii spun că mașina circula cu viteză foarte mare și a fost scăpată de sub control de tânărul de 22 de ani din cauza carosabilului ud.Șoferul, originar din localitatea Mediaș, se deplasa pe sensul de mers Sibiu-Sighișoara și a pierdut bolidul de sub control în intersecția cu strada Tudor Vladimirescu, la periferia de nord a orașului Sibiu.Acul vitezometrului s-a oprit în dreptul vitezei de 140 de kilometri/oră, mai spun martori.Pe contul de Facebook al tânărului decedat sunt urcate numeroase fotografii cu acesta în preajma unor mașini de lux, majoritar BMW -uri.”A lucrat la noi acum câțiva ani, la echipa de intervenție. Era un băiat bun, nu a făcut probleme. Mergea la sală, la kickbox, se antrena cât a lucrat aici, era ok. Știu doar că îi plăceau mașinile și era un pic vitezoman”, a declarat un fost angajator al tânărului, pentru publicația OraDeSibiu