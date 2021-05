Un tanar baut si cu permisul suspendat, care a omorat un pieton chiar in noaptea de Inviere, lasat liber

Tanarul este din Bucuresti si venise la Ciocanesti, judetul Dambovita, la niste prieteni. Cand a plecat, a dat cu masina peste un barbat de 53 de ani, care mergea la slujba de Inviere. Accidentul s-a petrecut sambata noaptea, cu 15 minute inainte de miezul noptii.Individul nu a oprit dupa ce a lovit cu masina barbatul nevinovat. Si-a vazut de drum ca si cand nimic nu s-ar fi intamplat. Politistii de la Racari s-au mobilizat si au reusit sa-l prinda in scurt timp, cu ajutorul colegilor din localitatile invecinate. L-au identificat repede, pentru ca numarul de inmatriculare al masinii a fost gasit la locul accidentului. Barbatul a fost testat, etilotestul a indicat o valoare a alcoolemiei in aerul expriat de peste 0,6 la mie, ceea ce ar putea insemna in sange o alcoolemie dubla. In plus i-au fost recoltate si probe pentru a vedea daca consumase si alte substante interzise. Tanarul avea si perimisul de conducere suspendat, insa inca mai avea dovada de circulatie Politistii rutieri de la Racari l-au retinut pentru 24 de ore. Dupa o noapte petrecuta in arest, a fost dus in fata magistratilor pentru masuri legale.Magistratii au hotarat cercetarea lui in stare de libertate, sub control judiciar.