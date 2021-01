Trei masini s-au ciocnit pe DN7, in judetul Valcea. O persoana a fost ranita

O persoana a fost transportata la spital

In urma accidentului o persoana - o femeie in varsta de 66 de ani - a fost ranita si transportata la spital de catre un echipaj de la Ambulanta."In urma cu putin timp politistii rutieri din cadrul Politiei Orasului Calimanesti si Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la un eveniment rutier ce a avut loc pe DN7. Politistii ajunsi la fata locului au constatat ca cele sesizate se confirma, respectiv la km 201+500 m, pe raza orasului Calimanesti, pct. Carligul Mic, a avut loc un accident rutier in care sunt implicate trei autoturisme", a anuntat Catalin Udrea.Din primele date ar fi rezultat vatamarea corporala a unei singure persoane. In momentul de fata, traficul este blocat total , fiind efectuata cercetarea la fata locului pentru stabilirea cu exactitate a cauzei producerii evenimentului rutier", a completat acesta.