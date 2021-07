Tragedie in Cluj, in urma unui accident rutier. Trei copii, transportati la spital

"O autospeciala, doua echipaje SMURD si unul SAJ au fost alertate in cursul noptii trecute ca urmare a unui accident rutier produs pe raza localitatii Capusu Mare", arata ISU Cluj.Solicitarea pentru interventia pompierilor a fost inregistrata in jurul orei 02.20, iar la fata locului au gasit doua autoturisme avariate, dintre care una iesita in afara partii carosabile, iar ocupantii erau in afara acestora."Salvatorii au consultat un numar de opt persoane, dintre care trei copii, care au fost transportati la spital pentru investigatii si ingrijiri de specialitate. La prima evaluare toti prezentau afectiuni usoare", a transmis ISU Cluj.