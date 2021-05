Tragedie in Mures, dupa ce o masina a lovit violent zidul unei case. Doua persoane se zbat intre viata si moarte

"Impact violent al unui autoturism intrat intr-o casa in municipiul Tarnaveni, pe strada Soimilor. Intervin pompierii militari din cadrul Detasamentului de Pompieri Tarnaveni. Autoturismul este avariat in proportie de 90%", au informat reprezentantii ISU Mures. Cele doua victime sunt barbati , fiind gasiti in stare inconstienta, unul necesitand sa fie descarcerat, iar celalalt se afla in afara autoturismului, langa carosabil. Ambilor li s-a acordat primul ajutor de catre echipajele medicale ajuns la fata locului, dupa care au fost transportati la Urgentele spitalului din Tarnaveni.In urma impactului au fost si scurgeri de combustibil, pompierii aflati la fata locului intervenind si pentru curatarea drumului. Circulatia a fost blocata temporar pe ambele sensuri de mers, a mai precizat sursa citata.