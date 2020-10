Accident grav langa Timisoara. Trei tineri au ajuns la spital

"Un tanar de 21 de ani care conducea un autoturism pe DN 6, dinspre Timisoara spre Remetea, a intrat in coliziune frontala cu un autoturism condus de un tanar de 20 de ani, ce se deplasa regulamentar din sensul opus de mers. In urma impactului, doua persoane au fost ranite si transportate la spital, respectiv conducatorul auto de 20 de ani si o tanara de 24 de ani, pasagera in autoturismul condus de tanarul de 21 de ani. Si acesta din urma a ajuns la spital, ulterior.Politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa in care efectueaza cercetari pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs accidentul", a transmis IPJ Timis.