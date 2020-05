Un autoturism s-a rasturnat pe sosea in Vrancea: 5 raniti, printre care si o fetita de 8 ani

Ziare.

Printre victime se afla si o fetita in varsta de opt ani."Un echipaj din cadrul Detasamentului de Pompieri Focsani a intervenit cu o ambulanta SMURD pentru acordarea primului ajutor calificat, dupa ce un autoturism s-a rasturnat in afara partii carosabile, in localitatea Maicanesti.In urma accidentului au rezultat cinci victime neincarcerate.Celelalte victime, un barbat de 27 ani, un barbat de 22 ani, o adolescenta de 17 ani si o fetita de opt ani, au primit asistenta medicala si au fost preluate de echipajele Serviciului de Ambulanta Judetean Vrancea aflate la fata locului pentru a fi transportate la spital", a precizat ISU Vrancea.Politistii continua cercetarile pentru stabilirea cu exactitate a imprejurarilor in care s-a produs evenimentul.