Un copil de 13 ani a murit in urma unui grav accident de circulatie produs in Bucuresti. O soferita de 42 de ani a intrat pe contrasens si a izbit puternic un alt autoturism

Potrivit informatiilor transmise de Politia Rutiera, accidentul s-a produs in jurul orei 16.00:"Conducatorul unui autovehicul, femeie in varsta de 42 ani, care se deplasa pe Str. Gherghitei dinspre Sos Colentina catre A3, in momentul in care a ajuns in dreptul imobilului cu nr 23, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un alt autovehicul condus de un barbat in varsta de 46 ani care se deplasa pe sensul opus de circulatie.In urma impactului, a rezultat ranirea grava a unui minor in varsta de 13 ani pasager in primul autovehicul, iar in acest moment i se aplica manevre de resuscitare. Totodata, un alt minor in varsta de 11 ani, pasager in acelasi autovehicul, este ranit usor la prima vedere si primeste ingrijiri medicale.Au fost testati conducatorii auto, rezultatul fiind 0", a transmis Politia Capitalie. Traficul rutier este restrictionat pe Str. Gherghitei, sensul dinspre A3 catre Sos. Colentina.