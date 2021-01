VIDEO Furtul de 30 de minute. Un hot a intrat cu masina furata in zidul unei case din Craiova

"30 de minute. Doar atat a functionat planul unui barbat care a furat o masina. Poate ca teama de a nu fi prins, poate ca un moment de neatentie sau poate ca viteza neadaptata drumului pe care circula a fost principala cauza a accidentului sesizat numaidecat de catre jandarmii Gruparii Mobile Craiova", a transmis Jandarmeria Romana.Masina a iesit de pe carosabil si a intrat cu viteza destul de mare in peretele unei case.Daunele au fost serioase, iar barbatul care se afla la volan avea nevoie urgenta de ingrijiri medicale.Autoritatile l-au scos din masina avariata grav."Cum acesta se afla in stare de inconstienta, au solicitat ajutorul medicilor, care au aparut in timp util si l-au dus la spital. Autoritatile competente au insotit ambulanta pentru a continua cercetarile", a explicat Jandarmeria Romana.