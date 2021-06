Tragedie in Arad. Un mort si 16 raniti intr-un grav accident rutier produs pe autostrada A1. A fost activat planul rosu de interventie VIDEO

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad , George Plesca, a declarat ca un microbuz cu numere de Cehia, care se indrepta spre granita, a intrat intr-un TIR care stationa in coloana la doi kilometri de frontiera . In microbuz se aflau 17 pasageri ucraineni, iar ISU a constatat ca 14 dintre acestia au suferit rani. Una dintre persoanele aflate in microbuz a decedat. Mai multe unitati SMURD si ambulante s-au deplasat pentru a prelua ranitii.