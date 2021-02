Un sofer de 21 de ani a murit intr-un grav accident rutier. Tanarul a scapat de sub control masina pe care o conducea

Un tanar de 21 de ani a murit dupa impactul masinii pe care o conducea cu mai multi copaci de pe marginea drumului.Politistii au fost apelati la 112 la cateva minute dupa ora 7.00.Echipajele medicale l-au descoperit pe tanarul sofer decedat, intins pe sosea. Barbatul a fost proiectat in afara masinii in urma impactului violent.Cel mai probabil, cred politistii, soferul, care se afla singur in masina, a pierdut controlul autoturismului pe fondul vitezei excesive si a carosabilului umed.