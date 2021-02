Un tanar fara permis de conducere a provocat un accident cu doi morti si cinci raniti pe A1. Un copil de 3 ani a decedat pe loc

Rezultat alcooltest, negativ

Potrivit sursei citate, accidentul a avut loc pe A1, la kilometrul 526, pe sensul de mers Timisoara - Arad. Au fost implicate doua autoturisme, in unul dintre acestea aflandu-se sapte persoane, iar in celalalt - o persoana. Soferul primului autoturism ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare , intrand in coliziune cu parapetul median. Masina a luat foc, iar ulterior a fost izbita de autoturismul in care se aflau sapte persoane si care mergea in aceeasi directie."La fata locului au decedat doua persoane: un minor de aproximativ 3 ani si un barbat de 45 de ani. Alte cinci persoane au fost transportate la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale, dintre care trei minori, cu varste intre 2 si 14 ani, si doi adulti, de 20 si 29 de ani", arata IPJ Conducatorii autoturismelor au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Totusi, in urma verificarilor, s-a stabilit ca barbatul care conducea primul autoturism, in varsta de 29 de ani, din Arad, nu detine permis de conducere.In acest caz, politistii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si conducere fara permis.In urma accidentului, traficul pe A1 a fost blocat aproximativ doua ore, fiind deviat pe la nodul rutier din Seceani spre DN 69.