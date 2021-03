TIR cu 600 de porci, rasturnat in Pasul Tihuta. Traficul pe DN17 se desfasoara cu greutate

Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, Crina Sirb.Tirul este inmatriculat in judetul Salaj iar in cabina acestuia se aflau soferul si inca o persoana.Din primele date, soferul a fost ranit usor.La fata locului a fost directionata automacaraua de la Detasamentul de Pompieri Bistrita.De asemenea, a fost sesizata Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bistrita-Nasaud, care a trimis o echipa in zona pentru a verifica legalitatea transportului si a lua masurile care se impun.